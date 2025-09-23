Vinculan a proceso a imputado por el homicidio de dos hermanos

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo un auto de vinculación a proceso penal, dictado en contra de Reyes Leonel S. L., por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido a dos hermanos el día 29 de mayo del año 2023, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el imputado y diversos sujetos, estrangularon a las víctimas identificadas como Francisco Daniel B. R., y Christian Alberto B. R., hasta privarlas de la vida, en un domicilio del fraccionamiento Villas de Alcalá.

Asimismo, que trasladaron los cuerpos de las víctimas para dejarlos abandonados en un pozo y una cisterna, en el cruce de las avenidas Acacias y Jesús Macías, de la misma colonia.

Policías Investigadores lograron capturar al imputado Reyes Leonel S. L., mediante una orden de aprehensión y fue llevado a la audiencia inicial en la que el agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Contra la Vida procedió en su contra.

El Juez de Control consideró los datos de prueba expuestos por la representación social para resolver la situación jurídica del imputado, quien permanecerá bajo la médica cautelar de prisión preventiva.

Gracias al trabajo del Ministerio Público se logra llevar ante la justicia a quienes son probables responsables de un delito, y con ello se reitera el compromiso para continuar las investigaciones para esclarecer los hechos y hacer justicia a las víctimas.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).