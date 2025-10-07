Vinculan a proceso a imputado del delito de homicidio calificado en la colonia Eco 2000

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Israel R. M., alias “El Fantasma”, por el delito de homicidio calificado cometido a Luis Ángel B. G., en el cruce de las calles Lince y Santiago Troncoso de la colonia Eco 2000, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los datos de prueba expuestos por el Agente del Ministerio Público, el imputado, en compañía de diversa persona, llegó hasta el domicilio en donde se encontraba la víctima y le disparó con un arma de fuego, causándole lesiones que le provocaron la muerte.

Hechos por los que fue detenido con una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, y llevado a la audiencia en donde el Ministerio Público de la Unidad Especializada de Delitos Contra la Vida, procedió penalmente en su contra.

La situación jurídica del imputado fue resuelta por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal, Órgano jurisdiccional que le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).