Vinculan a proceso a “El 200” por ataque contra policías estatales

Los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público de la Fiscalía de distrito zona occidente, permitieron que un Juez de Control, vinculara a proceso a Jesús Omar C. C., alias “El Chore” o “El 200” por tentativa de homicidio contra agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES).

De acuerdo a las investigaciones ministeriales el pasado 17 de mayo, en las calles Halcones y 70 de colonia Tierra Nueva, los agentes de CES le marcaron el alto a cuatro sujetos que tripulaban un vehículo Ford, Fusion, color azul.

No obstante emprendieron la huída al tiempo en que dispararon armas de fuego en contra de los agentes, quienes repelieron la agresión, logrando abatir a dos agresores, en tanto que el imputado Jesús Omar C. C., salió corriendo del vehículo en el cual abandonó el arma que portaba.

Posteriormente fue detenido cuando recibía atención en un Hospital de la localidad y al ser entrevistado trato de despistar a los agentes argumentando haber sido una víctima circunstancial de los hechos.