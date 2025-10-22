Vinculan a proceso a dos presuntos homicidas de un hombre en la colonia Portal del Roble II

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso de los imputados Erick Alberto M. R. y Adán Rolando R. S., por el delito de homicidio calificado.

En la continuación de la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público, acreditó la probable responsabilidad de los imputados en la muerte de a Ulises Martín M. M., en hechos registrados el pasado 11 de octubre, al interior de un domicilio de la calle Portal del Coco, de la colonia Portal del Roble II, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los imputados golpearon y asfixiaron por compresión de cervical a su víctima, hasta privarla de la vida.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos al Grupo de Órdenes de Aprehensión, detuvieron a los imputados el pasado 16 y 18 de octubre, en el cruce del Eje Vial Juan Gabriel y Aserraderos, de la colonia San Antonio, en Ciudad Juárez

El Juez de Control consideró razonables los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público para resolver la situación jurídica de los imputados y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los detenidos se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).