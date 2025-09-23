Vinculan a proceso a dos imputados por robo agravado en la colonia San Felipe I

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo la vinculación a proceso de los imputados Juan José R. V. y Héctor Manuel Ch. D., por el delito de robo agravado, cometido en una casa habitación en la colonia San Felipe I Etapa, en la ciudad de Chihuahua.

El Agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Robos, acreditó ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 3659/2025, la probable responsabilidad de los imputados, por hechos ocurridos el 13 de septiembre de este año en curso.

De acuerdo con los datos de prueba expuestos por la representación social, los dos hombres forzaron la entrada del domicilio y robaron al menos nueve rollos de cable, así como un motor eléctrico, un teclado y un mouse para computadora.

Las investigaciones ministeriales establecen que los imputados fueron detenidos en los términos de la flagrancia por agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Tras resolver la situación jurídica de los imputados, el Órgano Jurisdiccional fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso en el combate a los delitos y la recuperación de bienes sustraídos ilegalmente que puedan restituir el daño cometido al patrimonio de los ciudadanos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).