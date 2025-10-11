Vinculan a proceso a adolescente que agredió a mujer en Delicias

Continuará bajo vigilancia de la autoridad jurisdiccional y tratamiento paidosiquiátrico

Este viernes 10 de octubre, en audiencia inicial ante el Tribunal Especializado en Adolescentes del Distrito Judicial Bravos, con sede en Ciudad Juárez, se formuló imputación y se vinculó a proceso a la adolescente de iniciales L.G.T.Ch., por el delito de homicidio en grado de tentativa, en perjuicio de una mujer en la ciudad de Delicias.

Los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Centro adscritos a Delicias, fueron suficientes para que el Órgano jurisdiccional de la causa penal 277/2025, resolviera la vinculación de la imputada por hechos ocurridos el martes 9 de septiembre del año en curso, en las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica número 52, ubicada en el Sector Sur de la ciudad de Delicias.

Asimismo, la Juez determinó para la imputada una serie de condiciones por cumplir, que incluyen la continuación del tratamiento psiquiátrico, la vigilancia jurisdiccional, y la reparación del daño.

Cabe destacar que no hubo oposición por parte de la víctima.

Esta Fiscalía reitera su compromiso para que ningún acto delictivo quede impune ante la sociedad chihuahuense, sin importar el grupo etario al cual pertenezca el sujeto activo.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, toda persona adolescente debe ser considerada y tratada como inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme emitida por un órgano jurisdiccional (artículo 26 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes).