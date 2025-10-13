Vinculan a proceso a 5 sujetos por homicidio en Juárez

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo un auto de vinculación a proceso penal, dictado en contra de los imputados Kevin Eduardo L. J., Juan José G. C., Mario Alberto A. M., José Guadalupe R. M., y Ricardo C. U., por el delito de homicidio calificado.

Con base en los datos de prueba expuesto por el agente del Ministerio Público se acreditó la probable responsabilidad de los citados imputados por el homicidio de Bryan Fernando A. P., cometido el 03 de octubre de 2025, en la calle Adolfo Terrones y Jesús Agustín Castro, de la colonia Oasis Revolución, en Ciudad Juárez.

Las investigaciones ministeriales, establecieron que los imputados arribaron al citado lugar a bordo de vehículos y privaron de la vida a la víctima con disparos de arma de fuego.

Hechos por los que quedaron detenidos en términos de la flagrancia por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en la colonia Bellavista y fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Contra la Vida que procedió penalmente en su contra.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, consideró lo expuesto por la representación social para resolver la situación jurídica de los imputados, misma que enfrentarán bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Se fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.