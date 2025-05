Vinculados a proceso tres imputados por el secuestro de dos menores de edad en Juárez

Agente del Ministerio Público de la Unidad Modelo Antisecuestro de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra de los imputados, Gabriel Isaac C., Edgar Rodolfo C. C. y Brandon Daniel M. C., por el delito de secuestro agravado.

Los datos de prueba expuestos por la representación social acreditaron la probable responsabilidad de los imputados en el secuestro de dos menores de edad, cometido el pasado sábado 24 de mayo, en Ciudad Juárez.

De acuerdo a la investigación ministerial, las víctimas fueron engañadas por una menor de edad para que fueran a convivir a una casa de la colonia Cerradas del Sur, en donde fueron secuestrados y golpeados por los imputados, quienes los grabaron y enviaron videos a los familiares para exigir el pago del rescate.

Hechos delictivos que generaron un reporte al número de emergencia 911, mismo que fue atendido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que detuvieron en flagrancia a los tres imputados.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica de los imputados Gabriel Isaac C., Edgar Rodolfo C. C. y Brandon Daniel M. C., misma que enfrentarán bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Con el trabajo realizado por el Ministerio Público de esta representación social, se busca castigar a los agresores, otorgar justicia y tranquilidad a las víctimas.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).