Vinculado por intentar privar de la vida a chofer de In Driver

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra del imputado Kevin Leonardo P. A., por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

En el seguimiento de la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Contra la Vida, acreditó la probable responsabilidad del imputado en hechos ocurridos el pasado jueves 09 de octubre, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el imputado y dos adolescentes solicitaron un servicio de plataforma “In Driver” y en el cruce de las calles Clío y Escobar, del fraccionamiento Paseos de Zaragoza, en donde abordaron el vehículo que conducía la víctima, a quien amenazaron y lesionaron con un arma blanca para despojarlo del automotor, en el que huyeron.

Sin embargo, fueron detenidos en el término de la flagrancia por policías municipales que patrullaban por el sector.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, consideró suficientes los datos de prueba expuestos por la representación social para resolver la situación jurídica del imputado, quien permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Se fijó un plazo de seis meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).