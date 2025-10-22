Vinculado a proceso presunto asaltante de 4 negocios

• El Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Centro identificó el mismo modus operandi y demostró su probable participación en los hechos

La Unidad Especializada en Investigación de Robos de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, formuló imputación en contra de Víctor Manuel M. L., por cuatro robos cometidos en la ciudad de Chihuahua, casos en los que se acreditó su probable participación y fue vinculado a proceso.

En la causa penal 3546/2025, la investigación ministerial establece que el 3 de agosto del año 2025, presuntamente acompañado de otros dos cómplices, utilizando un arma de fuego y una navaja, asaltaron el motel Villa Bonita ubicado en Avenida Silvestre Terrazas de la colonia Pavis Borunda, para luego huir a bordo de una camioneta tipo pick up de la marca Ford, color blanco, cuatro puertas.

Durante el desarrollo de las indagatorias realizadas por el Ministerio Público, policías ministeriales, peritos y analistas, detectaron que el imputado actuó en otros tres robos con el mismo modus operandi. lo cual fue expuesto en la causa penal 3957/2025.

El primero de ellos ocurrió el 23 de agosto del año en curso, cuando de acuerdo con las investigaciones, el imputado y sus cómplices arribaron a la Farmacia Aragón, ubicada en la calle Buena Vista de la colonia Los Pinos, de donde sustrajeron dinero en efectivo y huyeron a bordo de la misma pick up.

En un segundo caso, el 24 de agosto, el imputado y los otros masculinos intentaron asaltar usando un arma de fuego, un expendio de licores establecido en la colonia Cerro Coronel II, sin embargo, la caja registradora no tenía dinero, por lo que se dieron a la fuga en el referido vehículo.

Respecto al tercer cargo, el Juez de Control, consideró que había datos de prueba suficientes para vincularlo a proceso por su posible participación en el robo cometido el 24 de agosto a una sucursal de las Farmacias Bustillos, de donde sustrajeron dinero en efectivo y escaparon usando la misma camioneta.

Por medio de la coordinación entre la Unidad Especializada en Investigación de Robos, la Agencia Estatal de Investigación y la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se logró identificar a Víctor Manuel M. L., como uno de los participantes en los cuatro hechos delictivos mencionados.

Tras individualizar su posible participación se solicitó la orden de orden de aprehensión con la que fue detenido el 14 de octubre de 2025 y fue llevado a la audiencia inicial en la que se formuló imputación en su contra.

El pasado lunes 20 de octubre, el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de las respectivas causas penales, consideró suficientes los datos de prueba expuestos por la representación social para resolvió la situación jurídica del imputado. misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Para lo cual el Juez, fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

El trabajo de esta representación social, muestra el compromiso de los elementos policiacos para formular de manera pronta la justicia y otorgar la seguridad de los ciudadanos que se ven expuestos a una acción que atenta contra su integridad física y patrimonial.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).