Vinculado a proceso por violación y privación ilegal de la libertad de una adolescente

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Luis Alejandro G. P., por el delito de violación y por el delito de privación ilegal de la libertad personal agravado.

En la continuación de la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público acreditó la probable responsabilidad del imputado en hechos ocurridos el 09 de septiembre del 2025, en un domicilio ubicado en la colonia Libertad en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con la investigación ministerial, el imputado utilizó un cuchillo y por medio de la fuerza física obligó a la víctima adolescente a ingresar a la vivienda y la agredió sexualmente. Asimismo, que le amarró las piernas y los brazos para impedir que se saliera, liberándola tiempo después.

El imputado fue detenido el 15 de septiembre del 2025 por elementos de la Agencia Estatal de Investigación que le cumplimentaron una orden de aprehensión en la colonia Villa Juárez en la ciudad de Chihuahua.

Los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público fueron considerados fehacientes por el Juez de Control que resolvió la situación jurídica del imputado Luis Alejandro G. P.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).