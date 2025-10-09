Vinculado a proceso por robo agravado a local comercial

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Víctor Manuel D. V., por el delito de robo agravado, en perjuicio de la empresa Operadora Futurama, en la ciudad de Chihuahua.

El Agente del Ministerio Público responsable de integrar la carpeta de investigación de la causa penal 3977/2025, demostró la probable responsabilidad del imputado por hechos ocurridos el 01 octubre del año en curso.

La investigación ministerial establece que el imputado intentó sustraer diversa mercancía de una tienda de la referida cadena comercial, ubicada sobre el Periférico de la Juventud, en el fraccionamiento Haciendas de Santa Fe, ocultándola entre su ropa.

Sin embargo, fue descubierto cuando se activaron las antenas de seguridad, y el guardia de seguridad le solicitó el ticket de compra, el cual no tenía, por lo que se llamó a la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) cuyos elementos lo detuvieron.

El Juez de Control resolvió la situación jurídica del imputado, mismas que enfrentará bajo medidas cautelares que prohíben que se acerque a determinados lugares.