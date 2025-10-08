Vinculado a proceso por los delitos de homicidio y lesiones calificadas

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo el auto de vinculación a proceso dictado en contra del imputado Jesús R. G., los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas, cometidos en perjuicio de dos masculinos.

Los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio, acreditaron la posible participación del imputado en los actos delictivos registrados el 29 de septiembre de 2025, en la calle Togo de la colonia Campestre Virreyes de Ciudad Juárez.

De acuerdo a la investigación ministerial, el imputado disparó con un arma de fuego a la víctima de nombre Luis Carlos P. M., fue agredida con disparos de un arma de fuego y le pasaron varias veces un vehículo por encima, falleciendo por traumatismo craneoencefálico.

Además, que atropelló a otra persona a quien le causó lesiones que no ponen en riesgo la vida, pero si dejan consecuencias médico legales.

Tras el ataque, se generó una movilización policial y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que lograron detener al imputado en los términos de la flagrancia en la colonia Oasis Oriente.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica de Jesús R.G. y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).