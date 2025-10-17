Vinculado a proceso por intento de robo de mercancía a tienda en la colonia Los Arcos

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Edwin Osbaldo R. P., por el delito de robo agravado, cometido a local comercial ubicado en el fraccionamiento Los Arcos, de la ciudad de Chihuahua.

El Juez de Control conocedor de la causa penal 4146/2025, resolvió la situación jurídica del imputado con base en los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Robos.

Los hechos por los que Edwin Osbaldo R. P., enfrentará un proceso por los hechos delictivos registrados el pasado martes 14 de octubre, cuando trató de sacar mercancía de una tienda Soriana sin pagarla.

Sin embargo, fue descubierto por personal de seguridad privada y detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Cabe hacer mención que el imputado enfrentará su situación jurídica bajo la medida cautelar de prisión preventiva, debido a que cuenta con antecedentes por robo agravado en la causa penal 2252/2025 y por delitos contra la salud en la causa penal 4137/2024.

Esta representación social refrenda su compromiso con la aplicación de la justicia para resarcir el daño patrimonial a las víctimas y aplicar el castigo a los responsables de los delitos.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).