Vinculado a proceso por homicidio de una mujer en la colonia Villas de Alcalá

• Se acreditó su probable responsabilidad en la muerte de una mujer y la inhumación clandestina del cuerpo en el patio de la vivienda

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Víctor Manuel G. M., por el delito de homicidio calificado, cometido a una mujer en Ciudad Juárez.

El imputado, fue detenido el pasado domingo 19 de octubre mediante una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

En el seguimiento de la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidio de Mujeres por Razones de Género, acreditó con datos de prueba fehacientes la probable responsabilidad del imputado por la muerte de América Selene Z. L.

De acuerdo a la investigación ministerial, la mañana del 19 de septiembre de 2025, la víctima se encontraba en un domicilio ubicado en la colonia Villas de Alcalá, cuando el imputado de 27 años de edad, entró por la fuerza y la privó de vida, siendo la causa de muerte, asfixia por compresión al cuello y laceración de pulmón izquierdo consecutivo a herida por arma de fuego.

Asimismo, que el imputado, inhumó el cadáver de su víctima en el patio de la vivienda.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado y resolvió su situación jurídica. fijando un plazo de cuatro meses para el cierre de las investigaciones.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).