Vinculado a proceso por el homicidio de dos hombres en Juárez

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Jesús Manuel R. M., tras acreditar con suficientes datos de prueba su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido a dos masculinos el 23 de marzo del 2025, en el cruce de las calles Atún y Pez Martillo de la colonia Rancho Anapra, de Ciudad Juárez.

De acuerdo a lo expuesto por el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Vida, el imputado disparó con un arma de fuego en contra de las víctimas Irving y Valentín, ambos de iniciales D. S., provocando sus muertes.

Hechos por los que la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida, individualizó la posible participación del imputado y consiguió la orden de aprehensión con la que fue detenido el 06 de octubre de 2025.

El Juez de Control, ratificó la medida preventiva de prisión preventiva al imputado y resolvió su situación jurídica, además, fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).