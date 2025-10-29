Vinculado a proceso por el delito de despojo cometido en Meoqui

• Es señalado como probable responsable de apoderarse de un inmueble en la colonia Barrio Nuevo

La Unidad de Investigación y Persecución del Delito de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Julio César B. C., por el delito de despojo.

Los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación, fueron suficientes para acreditar la probable responsabilidad del imputado, por hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2024, en el municipio de Meoqui.

De acuerdo con la investigación ministerial, en esa fecha el imputado quitó los candados de una casa habitación ubicada en la calle Libertad de la colonia Barrio Nuevo, y se apoderó de la propiedad de manera ilícita, para lo cual colocó candados nuevos e impidiendo que la legítima propietaria pudiera ingresar y disponer de su inmueble.

Tras ser integrada la carpeta de investigación, el pasado 22 de octubre el Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial Abraham González, conocedor de la causa penal, citó a Julio César B. C., a la audiencia en la que la representación social formuló imputación en su contra, y ayer martes se resolvió su situación jurídica.

El trabajo de esta representación social, muestra el compromiso para formular de manera pronta la justicia, y otorgar la seguridad de los ciudadanos que se ven expuestos a una acción que atenta a su integridad no solo física y moral, sino también patrimonial.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).