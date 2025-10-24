Vinculado a proceso por delitos sexuales en la ciudad de Chihuahua

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Luis Alejandro A. O. por los delitos de abuso sexual y violación, ambos con penalidad agravada.

Agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales, acreditaron con suficientes datos de prueba la probable responsabilidad del imputado, por hechos delictivos cometidos a una adolescente.

Las investigaciones ministeriales establecen que agredió sexualmente a la víctima mediante la violencia física y moral, en los meses de enero, julio y agosto del año en curso, en la colonia Arquitectos, en la ciudad de Chihuahua.

Hechos por los que fue detenido el 17 de octubre del 2025 mediante una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

Con base en testimoniales, informes policiales y periciales, que expuso la representación social, el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica del imputado, quien permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el CERESO de Aquiles Serdán.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).