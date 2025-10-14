Vinculado a proceso por delitos sexuales cometidos a un menor de edad

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra del imputado Heriberto M. P., por los delitos de violación agravada en grado de tentativa, abuso sexual y contra la correcta formación de las personas menores de edad.

El Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, Contra la Familia y Trata de Personas, expuso suficientes datos de prueba para acreditar la probable responsabilidad del imputado.

Las investigaciones ministeriales establecen que, el imputado aprovechó el vínculo de parentesco con la víctima para agredirla sexualmente, en hechos registrados en enero y agosto del año 2020, agosto del 2022, diciembre del 2024 y enero del 2025, en un domicilio de la colonia Municipio Libre, en Ciudad Juárez.

Heriberto M.P., enfrentará su situación jurídica bajo la medida cautelar de prisión preventiva, para lo cual, el Juez de Control conocedor de la causa penal, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).