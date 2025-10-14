Vinculado a proceso por agresión sexual de persona con capacidades diferentes

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra del imputado José Manuel B. G., tras acreditarse su probable responsabilidad en el delito de violación agravada, cometida el 25 de octubre del año 2017,

De acuerdo a lo expuesto por el agente del Ministerio Público en la audiencia, el imputado agredió sexualmente a una persona de 20 años de edad, con capacidades diferentes, en un domicilio de la colonia Postal, en Ciudad Juárez.

El imputado, de 64 años de edad, fue detenido el 07 de octubre de 2025, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación con orden de aprehensión, en la colonia San Rafael, en la ciudad de Chihuahua, en donde se encontraba prófugo de la justicia.

Las investigaciones del caso están a cargo de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Violencia Familiar, Sexuales y Contra la Familia y Trata de Personas.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, consideró los datos de prueba expuestos por la representación social para resolver la situación jurídica del imputado, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).