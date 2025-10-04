Vinculado a proceso penal por secuestro exprés, amenazas y robo

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvo un auto de vinculación a proceso penal, dictado en contra del imputado Jesús Guadalupe C.F., por los delitos de secuestro exprés, amenazas y robo agravado.

Agentes del Ministerio Público demostraron de manera fehaciente, la probable responsabilidad del imputado, en hechos ocurridos el día 27 de setiembre del presente año en la ciudad de Parral.

La investigación Ministerial establece, Jesús Guadalupe C.F. y diverso sujeto, interceptaron a las víctimas en una estación de servicio ubicada en el sector conocido como Las Quintas, en donde las sometieron y obligaron a subir a un vehículo en el que se desplazaron por diversos sectores de la ciudad.

Asimismo, que mientras recorrían la ciudad, los interrogaron sobre sus datos personales, los despojaron de sus teléfonos celulares y del dinero en efectivo que portaban, y, posteriormente, los liberaron en diferentes lugares, ordenándoles que se comunicaran con diversa persona cuyo contacto les entregaron en un pedazo de papel, o de lo contario los matarían.

Tras analizar los datos de prueba y argumentos incriminatorios expuestos por esta representación social, el Juez de Control conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica del imputado, la cual llevará bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

El trabajo de esta Fiscalía y sus elementos policiacos, muestra el compromiso para formular de manera pronta la justicia y otorgar la seguridad de los ciudadanos que se ven expuestos a una acción que atenta contra su integridad física y patrimonial.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).