Vinculado a proceso penal por robo a una vivienda en Parral

• Enfrentará su situación jurídica en prisión preventiva

Con los datos de prueba y argumentos incriminatorios expuestos por el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, un Juez de Control del Distrito Judicial Hidalgo, dictó auto de vinculación a proceso en contra del imputado Jesús A. C., por el delito de robo agravado.

La investigación ministerial coordinada por la Unidad Especializada en Investigación de Delito de Robo, establece que el 26 de mayo de 2024, el imputado se introdujo de manera ilegal al domicilio de la víctima, ubicado en la calle Privada Pedregal, de la segunda etapa de la colonia Las Fuentes, de donde sustrajo joyería de oro y dinero en efectivo.

Tras el análisis de la información expuesta por la representación social, el Órgano jurisdiccional que atendió la causa penal resolvió la situación jurídica del imputado, la cual llevará bajo la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de 30 días para el cierre de la investigación complementaria.

Los trabajos y diligencias realizadas el Ministerio Público, buscan además de sancionar a los infractores, brindar justicia restaurativa a las víctimas de los delitos económico- patrimoniales.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).