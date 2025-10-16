Vinculado a proceso contra imputado por trata de personas en Ciudad Juárez

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de
Género y a la Familia, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Arcadio R. J., tras
acreditar su probable responsabilidad en el delito de trata de personas en la modalidad de
prostitución ajena, cometido a una víctima menor de edad.
Los datos de prueba expuestos por agentes del Ministerio Público de la Unidad de
Investigación de Trata de Mujeres, Niñas y Niños, establecen que, el imputado remuneró
económicamente a una tercera persona a cambio de la explotación sexual de la víctima,
en hechos registrados del año 2021 a principios del año 2023, en un domicilio de la colonia
Centro, en Ciudad Juárez.
El imputado, de 39 años de edad, fue detenido mediante una orden de aprehensión
cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.
El Juez de Control del Tribunal Especializado en Violencia de Género, del Distrito
Judicial Bravos, consideró los datos de prueba expuestos por esta representación social
para resolver iniciar un proceso penal en contra de Arcadio R. J., quien permanecerá bajo
la medida cautelar de prisión preventiva en el Cereso número tres.
**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras
no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial
(artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).