Vinculado a proceso contra imputado por trata de personas en Ciudad Juárez

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de

Género y a la Familia, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Arcadio R. J., tras

acreditar su probable responsabilidad en el delito de trata de personas en la modalidad de

prostitución ajena, cometido a una víctima menor de edad.

Los datos de prueba expuestos por agentes del Ministerio Público de la Unidad de

Investigación de Trata de Mujeres, Niñas y Niños, establecen que, el imputado remuneró

económicamente a una tercera persona a cambio de la explotación sexual de la víctima,

en hechos registrados del año 2021 a principios del año 2023, en un domicilio de la colonia

Centro, en Ciudad Juárez.

El imputado, de 39 años de edad, fue detenido mediante una orden de aprehensión

cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

El Juez de Control del Tribunal Especializado en Violencia de Género, del Distrito

Judicial Bravos, consideró los datos de prueba expuestos por esta representación social

para resolver iniciar un proceso penal en contra de Arcadio R. J., quien permanecerá bajo

la medida cautelar de prisión preventiva en el Cereso número tres.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras

no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial

(artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).