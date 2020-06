Video llamadas en los Ceresos acercan a familias como parte de su proceso de reinserción

Ante la implementación del sistema para vídeo llamadas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en los Centros de Reinserción Social, un mayor número de personas privadas de la libertad, han tenido acceso a mantener la comunicación con sus familiares, no solo los locales, sino aquellos que por la distancia geográficas les había sido imposible mantenerse en contacto.

Después de 13 años, Juan de Dios R.G. quien se encuentra en el Cereso ubicado en Cuauhtémoc, logró tener comunicación visual con sus hijos y esposa quienes se encuentran en Oklahoma, EE.UU.

“Desde que mi hija tenía un año la dejé de ver, y prácticamente no me conocía porque por falta de recursos no pueden viajar a México, pero gracias a las video llamadas, hoy por fin las pude ver” señaló Juan de Dios R.G.

La cercanía con sus familiares es un derecho al que toda la población penitenciaria debe tener acceso, además de ser un aspecto fundamental en su proceso de reinserción, sin embargo, a causa de la contingencia de COVID-19, a partir de abril todas las visitas fueron canceladas.

Ante esta situación, la SSPE implementó las vídeo llamadas, las cuales diariamente se realizan en los once centros penitenciarios y son reguladas a través de una programación con la finalidad de mantener la comunicación con sus seres queridos que se encuentran a distancia.

A partir de que se diera a conocer el proceso de reactivación, en los centros penitenciarios, la visita familiar se iniciará de manera paulatina una vez que sistema de semaforización estatal se encuentre en amarillo y conforme a los lineamientos que establezca la Secretaría de Salud.