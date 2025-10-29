Venganza por problemas personales, motivo de ataque a familia en Juárez

El fiscal de Distrito Zona Sur, Carlos Manuel Salas señaló que el ataque que se registró ayer martes en una tortillería de Ciudad Juárez fue una presunta venganza entre familias.

Explicó que el ataque ocurrió alrededor de las 3:30pm en una tortillería en la que se iba a llevar a cabo una festividad familiar.

Derivado de los hechos, 3 personas perdieron la vida y 3 más resultaron lesionadas, una de ellas en estado grave de salud.

Carlos Manuel Salas mencionó que, según testimonios de las personas que sobrevivieron al ataque, los responsables tenían problemas personales con la familia.

Hasta el momento no se han podido identificar a los atacantes, sin embargo, se descarta como línea de investigación un presunto nexo con la delincuencia organizada.