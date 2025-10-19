Vehículo sale del camino en carretera a Delicias, neumático reventó

Un accidente vehicular se registró esta tarde en el kilómetro 175 de la carretera Chihuahua-Delicias.

El conductor de un Nissan Sentra, modelo atrasado, perdió el control del volante luego de que uno de los neumáticos reventó.

El auto salió del camino hacia el camellón y posteriormente hacia el lago derecho de la carretera, impactándose contra una valla y un poste de concreto.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para atender al conductor y a una tripulante, sin ser necesario su traslado a un hospital; agentes de la Guardia Nacional se hicieron cargo del reporte correspondiente.

octubre 19, 2025 2:42 pm

