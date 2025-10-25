Vandalizan Polideportivo Luis H. Álvarez; detuvieron a presuntos responsables gracias a las cámaras

El Gobierno Municipal reforzó acciones preventivas de seguridad en este espacio

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 25 de octubre de 2025.- Gracias al trabajo permanente de vigilancia y prevención que se mantiene en el Polideportivo Luis H. Álvarez, personal de seguridad detectó oportunamente a dos jóvenes que presuntamente realizaban actos de vandalismo y daños en las instalaciones municipales.

Los hechos ocurrieron la noche del viernes, cuando personal municipal de vigilancia detectó en infraganti a las personas, donde supuestamente realizaban pintas al interior de los baños de una de las canchas del complejo deportivo.

Al intentar retirarse del lugar, fueron localizados mediante las cámaras de seguridad y, con la intervención del personal responsable, se procedió conforme a los protocolos de seguridad establecidos. Los jóvenes fueron remitidos para resarcir el daño, realizando labores de limpieza en el área afectada.

Con el acompañamiento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y en presencia de los padres de familia, se llevó a cabo un trabajo preventivo y de orientación, con el propósito de evitar la reincidencia y promover la conciencia sobre el cuidado de los espacios públicos.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, reitera su compromiso con la seguridad y preservación de las instalaciones deportivas, fortaleciendo las acciones de vigilancia continua y prevención para garantizar que la ciudadanía cuente con espacios seguros, limpios y adecuados para la práctica del deporte y la recreación familiar.