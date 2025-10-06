Van 15 revisiones a Ceresos, investigan a custodios por hallazgo de objetos prohibidos

El subsecretario de Estado Mayor en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Luis Aguirre informó que en lo que va del año se han implementado 15 operativos de inspección en los Centros de Reinserción Social (Ceresos) de la entidad.

Ello en cumplimiento a los objetivos para mantener la gobernabilidad y la seguridad en el Sistema Penitenciario.

Luis Aguirre aseguró que en todos los operativos de inspección en que se han encontrado objetos no permitidos en los módulos, se ha dado parte a la Subsecretaría de Asuntos Internos para dar inicio a las carpetas de investigación correspondientes.

“Estos operativos van a seguir, es una actividad permanente que tiene la Subsecretaría del Sistema Penitenciario precisamente para atender esta parte, y es parte también de los acuerdos y del cumplimiento de las situaciones que se ven en la Mesa Estatal de Seguridad”.