Van 116 acuerdos reparatorios a víctimas de Vitas

Dentro de las investigaciones por el fraude que cometió la empresa Vitas Financial se han celebrado 116 acuerdos reparatorios, expresó Miriam Tarango, coordinadora de Delitos Patrimoniales en la Fiscalía de Distrito Zona Centro.

Asimismo, expresó que se tienen contabilizadas 327 víctimas cuyo detrimento asciende a 40 millones 800 mil pesos.

La coordinadora recordó que en dicha investigación se cuenta con la vinculación a proceso de una persona, quien se encuentra recluida en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Juárez.

En este sentido, dijo que la mayoría de las denuncias radican en la Zona Centro por lo que los casos se comenzarán a judicializarse en bloques.