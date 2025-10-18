Unidad del BRT-1 cae en bache; no presenta daños mecánicos

La noche de este sábado, una unidad del sistema de transporte BRT-1 sufrió un percance al caer en un bache cuando circulaba entre las avenidas Bolívar y Talamás Camandari.

De acuerdo con información de la Operadora de Transporte (OTV), se trata del camión con número económico T-142, el cual no presentó daños mecánicos tras el incidente.

Personal de la operadora acudió al sitio para realizar las maniobras correspondientes y reincorporar la unidad al servicio.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni afectaciones mayores en la ruta.

octubre 19, 2025 1:10 am

