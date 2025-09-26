Un militar fallecido y 4 más lesionados tras volcadura en carretera Parral-Guadalupe y Calvo

Personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) atendió un reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional, sobre el arribo al hospital comunitario de Guadalupe y Calvo, de un elemento castrense sin vida y cuatro más lesionados tras un accidente vehicular ocurrido la noche de ayer jueves.

La persona fallecida fue identificada como Pablo Alberto A.B., de 24 años de edad, con domicilio en la ciudad de Parral, mientras que las personas lesionadas fueron identificadas como:

-Gilberto C.V.

-Mauricio Antonio A.A.

-Jesús Alexis L.V.

-Juan Carlos M.A.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, los afectados circulaban a bordo de un vehículo oficial sobre la carretera Guadalupe y Calvo- Parral, y sufrieron una volcadura a la altura de la comunidad de El Ocote, lo que derivó en los citados hechos.

Asimismo, se notificó al Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur para las investigaciones correspondientes.