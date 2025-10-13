Turnarían a FGR caso de los 9 detenidos en Moris

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno informó que posiblemente el caso que se sigue en contra de las 9 personas detenidas en Moris se turnará a la Fiscalía General de la República (FGR).

Recordó que durante el fin de semana se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación y se les dictó la medida cautelar de prisión preventiva.

Asimismo, César Jáuregui indicó que la defensa de los imputados solicitó la duplicidad del plazo para la siguiente etapa del proceso penal, considerando que muy posiblemente se obtenga la vinculación a proceso y posteriormente, se decline a la FGR por tratarse de delitos federales.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez informó que a las personas detenidas se les formularon cargos por los presuntos delitos de portación de armas, portación de cartuchos, narco menudeo y asociación delictuosa.

Los detenidos fueron identificados como:
Oscar Alexis “N” de 23 años, originario de Chihuahua
Adrián Alejandro “N” de 26 años, originario de Navojoa, Sonora
Arnulfo “N”, de 53 años, originario de Obregón, Sonora
Aldo Guadalupe “N” de 27 años, originario de Culiacán, Sinaloa
Rafael “N” de 40 años, originario de Navojoa, Sonora
Luis Ángel “N” de 42 años, originario de Huatabampo, Sonora
Antonio Ignacio “N” de 45 años, originario de Maicova Sonora
Diego “N” de 51 años, originario de Chihuahua
Michel Jimena “N” de 19 años, originaria de Moris, Chihuahua

octubre 13, 2025 8:55 am

