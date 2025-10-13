Tres menores resultan lesionados tras choque en el fraccionamiento Álamos

La noche de este lunes se registró un aparatoso accidente vial en el cruce de las calles Egipto y Álamos, en el fraccionamiento Álamos, donde tres jóvenes menores de edad resultaron lesionados.

De acuerdo con el reporte, un vehículo Audi blanco circulaba sobre la calle Egipto en sentido de sur a norte y disminuyó su velocidad para girar a la izquierda hacia la calle Álamos. En ese momento, una camioneta Ram de color negro, que transitaba detrás, impactó por alcance al Audi, proyectándolo contra la barda de un domicilio.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para atender a los tres jóvenes lesionados, quienes fueron trasladados a un hospital para su valoración médica.

Agentes de la Policía Vial arribaron para realizar el croquis correspondiente y deslindar responsabilidades, además de controlar el tráfico en la zona mientras se llevaban a cabo las maniobras para retirar los vehículos involucrados.