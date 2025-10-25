Trasladan en helicóptero a policía municipal herido en Majalca

La noche de este sábado, un elemento de la Policía Municipal fue trasladado a bordo del helicóptero Halcón Uno desde la zona de Majalca hasta la Comandancia Norte, luego de resultar herido al caer de una cuatrimoto.

De acuerdo con el reporte, el agente se encontraba acompañado de su hijo cuando ocurrió el accidente; sin embargo, solo el elemento policial presentó lesiones que requirieron atención médica.

Tras el aterrizaje del helicóptero en las instalaciones de la Comandancia Norte, paramédicos de URGE lo recibieron y lo trasladaron en ambulancia a un hospital para una valoración más completa y descartar lesiones de gravedad.

Hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud.