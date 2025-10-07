Trasladan a Juárez audiencia contra estudiante que atacó a madre de familia en Delicias

El fiscal de Distrito Zona Centro, Heliodoro Araiza Reyes informó que la audiencia en contra de la menor de edad que lesionó a una madre de familia en Delicias se llevará a cabo en Ciudad Juárez a las 10:30 horas.

Ello en virtud de que la menor se encuentra internada en un centro psiquiátrico especializado en menores de edad que se ubica en la ciudad fronteriza aunque la carpeta de investigación está a cargo de agentes del Ministerio Público de Delicias.

Heliodoro Araiza destacó que la familia de la menor está cooperando en la investigación y que en todo momento se busca garantizar los derechos de la adolescente al igual que la seguridad de las personas que forman parte de su entorno.

La audiencia se tenía prevista para el pasado viernes, sin embargo, se difirió ya que el abogado que se asignó por la familia no tenía la certificación para actuar como representante legal de menores de edad.

Fue el mes pasado cuando una estudiante de 12 años atacó a una madre de familia que había acudido al plantel para una reunión escolar.

La mujer ingresó al sanitario y en dicho lugar fue lesionada por la adolescente quien utilizó un hacha, logrando desarmarla para luego pedir ayuda de las autoridades escolares.

La víctima fue hospitalizada para atender sus heridas y fue dada de alta una vez que se de descartó que su vida estuviera en riesgo.

Se presume que la menor obtuvo la idea de la agresión en internet.