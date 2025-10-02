Trabajador resulta electrocutado mientras laboraba en la colonia El Porvenir

La tarde de este jueves, un trabajador de la construcción sufrió una fuerte descarga eléctrica mientras realizaba labores en la azotea de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Mina Lluvia de Oro y Mina del Pilar, en la colonia El Porvenir.

De acuerdo con el reporte, el hombre, de entre 55 y 60 años de edad, manipulaba un tubo metálico cuando accidentalmente hizo contacto con cables de energía eléctrica, lo que provocó que recibiera una descarga que tuvo como salida su pie derecho y le ocasionó quemaduras.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, así como una unidad médica de Urge y personal de Bomberos, quienes realizaron las maniobras necesarias para descender al lesionado desde la parte alta del inmueble y brindarle atención de emergencia.

El trabajador fue trasladado a un hospital para su valoración y tratamiento, mientras las autoridades mantienen seguimiento sobre su estado de salud.