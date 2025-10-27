Sujeto agrede a familiar con un martillo en colonia San José

Un sujeto de 26 años de edad en estado de intoxicación golpeó a un familiar con un martillo, en las calles Liberación y José María Mata de la colonia San José.

El lesionado de 35 años se encontraba tomando una siesta cuando fue golpeado en la cabeza por parte de su sobrino, quien utilizó un martillo.

Agentes de la Policía Municipal arribaron al lugar para detener al agresor y trasladarlo a la Comandancia Norte, solicitando a la víctima que interponga la denuncia correspondiente.

Asimismo, se solicitó el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja quienes le vendaron la herida al lesionado, sin ser necesario el traslado a un hospital.

octubre 27, 2025 4:21 pm

