Sufre quemaduras por flamazo del boiler en su departamento

Elementos de bomberos la tarde de este jueves auxiliaron a un joven de 25 años de edad, mismo que resultó con quemaduras de primero y segundo grado en sus brazos luego de que se registrara un flamazo en el boiler de un conjunto de departamentos, ubicado en la intersección de la calle 33 y privada de Altamirano, en la colonia Altavista.



El incidente, generó una inmediata movilización de unidades de emergencia y seguridad en la zona.



Elementos de la Policía Municipal arribaron como primeros respondientes quienes solicitaron la presencia de paramédicos para atender a una persona herida.

Rápidamente, personal del Cuerpo de Bomberos se presentó para controlar la situación y realizar las inspecciones pertinentes en el boiler de agua para descartar riesgos mayores.

Por su parte, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron los primeros auxilios al lesionado en el lugar de los hechos, quien presentaba quemaduras en sus extremidades superiores.

Aunque la gravedad de las lesiones requirió atención médica, no se reportó la necesidad de un traslado hospitalario de urgencia.

Finalmente, agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) también acudieron al sitio para iniciar las indagatorias correspondientes y determinar la causa exacta que originó el flamazo y el consecuente accidente.