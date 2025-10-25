Sostienen reunión de trabajo Fiscalía y COPPEL para prevención de robos a local comercial

También asistió la AEI y DSPM

La Unidad Especializada en Investigación de Robos de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, sostuvo una reunión sobre protocolos y coordinación con empleados de la empresa departamental COPPEL, para la prevención de los delitos.

Como interés principal, los representantes de la referida empresa, solicitaron entablar enlaces con las diferentes corporaciones que auxilian en el combate y persecución del delito de robo a local comercial.

Algunos resultados del encuentro de trabajo, fue el establecimiento de estrategias específicas para la prevención y protocolos de actuación que deben seguir los guardias de seguridad.

En la reunión efectuada ayer viernes, asistieron gerentes de tienda, encargados de Seguridad Patrimonial, y agentes de Criminalística de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).