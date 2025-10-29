Sostiene titular de Seguridad Pública Estatal reunión estratégica con mandos policiacos en Guachochi

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, estuvo este día en Guachochi, para definir las estrategias de seguridad con los mandos responsables del despliegue implementado en la región, donde operan más de 130 elementos de distintas corporaciones.

La reunión tuvo sede en el subcentro de mando C7-iA de Guachochi, donde dialogó con los representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía del Estado, a fin de revisar avances, fortalecer estrategias y evaluar los resultados obtenidos.

Participaron también el director de los C7-iA en el estado, Jorge Arturo Muro, y el subsecretario de Despliegue Policial, Ricardo Realivázquez, quienes presentaron el informe operativo y las acciones implementadas para garantizar la seguridad en la región serrana.

Esta sesión de trabajo reafirma la coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de las estrategias de seguridad, a fin de mantener la paz y tranquilidad para las familias de Guachochi y su entorno.