Sostiene SSPE primer encuentro en Juárez con la presidenta del TSJ

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, recibió este miércoles 24 de septiembre a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Marcela Herrera Sandoval, en lo que fue el primer acercamiento institucional de trabajo en Ciudad Juárez.

El encuentro tuvo sede en el Centro de Mando C7-iA, donde Loya Chávez mostró a la magistrada las capacidades tecnológicas y operativas de la plataforma de videovigilancia, que integra funciones del Centro de Mando, Cómputo, Control, Coordinación, Contacto Ciudadano, Calidad y Comunicaciones con Inteligencia Artificial.

Se destacó el papel del personal y las herramientas tecnológicas en la prevención del delito, la atención ciudadana y el fortalecimiento de la impartición de justicia.

Los funcionarios enfatizaron la importancia de consolidar un trabajo colaborativo entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, con el objetivo de agilizar procesos y optimizar la respuesta a los problemas de seguridad pública en la entidad.

También se subrayó el impacto positivo que representa para la población juarense la cercanía de este modelo de seguridad, toda vez que Ciudad Juárez es sede de la SSPE y uno de los principales polos de atención en la materia.

La presidenta del TSJ reconoció la relevancia de la tecnología aplicada por la Plataforma Centinela, y manifestó la disposición del Poder Judicial para continuar con reuniones de trabajo que fortalezcan la coordinación interinstitucional.

A su vez, el secretario de Seguridad Pública señaló: “Trabajar por la seguridad, es brindar estado de derecho a la población, y por ello es de suma importancia estrechar lazos de coordinación con las autoridades judiciales, y trabajar desde la misma trinchera por los chihuahuenses”.

Con este primer encuentro ambas instancias sentaron las bases para una agenda conjunta, que permita impulsar estrategias orientadas a la protección ciudadana, así como a la consolidación de la justicia en el estado de Chihuahua.