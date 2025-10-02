Sofocan incendio por fuga de gas en la colonia Centro

La tarde de este jueves se registró un incendio en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Niños Héroes y 25, lo que generó la movilización de policías municipales y elementos del Cuerpo de Bomberos.

De acuerdo con el reporte, el siniestro se originó debido a una fuga en la base de un cilindro de gas de 30 kilos de capacidad, cuya emisión alcanzó la flama del boiler y provocó el incendio dentro del inmueble.

Los bomberos arribaron de inmediato y lograron controlar el fuego sin que se reportaran personas lesionadas. No obstante, las llamas causaron momentos de alarma entre los vecinos de la zona.

Como medida preventiva, el tráfico fue cerrado por varios minutos en la calle Niños Héroes, entre las avenidas 25 y Gómez Morín, mientras se realizaban las labores de sofocación y se aseguraba el área.