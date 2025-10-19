Sofocan incendio en vivienda de colonia Nacional

Un incendio en casa habitación se registró esta mañana en el cruce de las calles Zapotecas y Aztecas de la colonia Infonavit Nacional, al norte de la ciudad.

Agentes de la Policía Municipal arribaron al domicilio en el que ya se han registrado varios incendios.

En el lugar habitan dos hermanos que presuntamente iniciaron el fueron con un cúmulo de ropa, mismo que fue retirado del interior sin registrarse mayores incidentes o personas lesionadas.

Vecinos del lugar expresaron su molestia ya que constantemente ocurren incidentes en la vivienda ya que los hermanos fueron abandonados tras la muerte de su mamá y presuntamente ingieren sustancias nocivas.

