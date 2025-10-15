Sofocan conato de incendio en panadería del Centro de la ciudad

La noche de este miércoles se registró la movilización de cuerpos de emergencia por un incendio reportado en una panadería ubicada en el cruce de las calles Niños Héroes y Cuarta, en el Centro de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió cuando, al cerrar el establecimiento, los encargados olvidaron una olla con mermelada sobre la estufa, lo que provocó una intensa acumulación de humo dentro del local.

Vecinos del sector, al percatarse de la situación y del riesgo que representaban los tanques de gas dentro del negocio, dieron aviso inmediato a los números de emergencia. Elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar y controlaron el conato antes de que se propagara.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas y los daños fueron menores. Los encargados del establecimiento acudieron al sitio tras ser notificados, mientras los bomberos realizaron las labores de ventilación y levantaron el reporte correspondiente.

octubre 15, 2025 11:03 pm

