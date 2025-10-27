Sesiona Mesa Regional de Seguridad en Guachochi, tras ataque armado

El fiscal de Distrito de Distrito Zona Sur, Guillermo Hinojos Hinojos dio a conocer que este lunes sesionó en Guachochi la Mesa Regional de Seguridad.

Ello luego del enfrentamiento armado que dejó como saldo a 7 personas sin vida y 7 más lesionados, entre ellos un menor de 2 años de edad.

Según el comunicado de prensa de la Fiscalía, en primera instancia las Bases de Operación Interinstitucional atendieron un reporte de la clínica del IMSS, en donde se informó sobre cinco personas fallecidas por heridas producidas por proyectil de arma fuego.

Se logró la identificación de tres de ellos:

Luis Ever C. P., de 44 años de edad; Alicia B. T., de 43 años de edad y Roberto R. R., de 39 años de edad. Las otras dos personas fallecidas, son dos masculinos que permanecen sin identificar.

Ahí mismo, se tomó nota de las siguientes personas que recibieron atención médica: Blanca Rosa C. E., de 44 años; Sergio J. F., de 27 años; Eddy Omar F. M., de 25 años; L.D.B.T., de 2 años; Crishelen S. P., de 20 años; Jorge H. A., de 39 años y Jorge Humberto P. B., de 22 años de edad, quienes presentaron heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

Posteriormente, se informó sobre la localización de dos personas sin vida sobre la carretera que conduce a la localidad de Yoquivo, a la altura del lugar conocido como El Lobito, las cuales fueron identificadas como Liborio L. C., de 25 años y María C. G., de 26 años de edad, quienes también presentaron heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

De acuerdo con las indagatorias preliminares, algunos de los afectados circulaban a bordo de sus vehículos y otros caminaban por las colonias Turuseachi y El Lobito, cuando repentinamente fueron alcanzadas por los disparos de un enfrentamiento entre civiles armados.

Especialistas de la Unidad de Servicios Periciales procesaron las escenas, en donde aseguraron una camioneta marca Chevrolet, línea Tahoe, modelo 2000, color arena, un vehículo marca Nissan, línea Sentra modelo 1987, de color rojo y una camioneta marca Dodge, línea Durango, modelo 2004, de color rojo, todos con impactos de bala en carrocería y cristales.

Asimismo trasladaron los cuerpos de las personas fallecidas al Servicio Médico Forense para realizar la necrocirugía de ley e iniciar los protocolos que permitan individualizar a las personas que permanecen sin identificar.

En tanto, las Bases de Operación Interinstitucional, mantienen el despliegue operativo para brindar seguridad a los habitantes y localizar a los probables responsables.