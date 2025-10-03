Sentencian a sujeto que agredió sexualmente a una adolescente en Riberas de Sacramento

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo una sentencia condenatoria de ocho años y seis meses de prisión, dictada en contra de Carlos Jaciel C. P., tras ser declarado penalmente responsable del delito de violación.

En el juicio oral, agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales, demostraron que el ahora sentenciado cometió el delito a una adolescente, en hechos registrados el 26 de noviembre del 2023, en un domicilio ubicado en la colonia Riberas de Sacramento en la ciudad de Chihuahua.

El Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Morelos, dictó el fallo condenatorio y la sentencia que purgará Carlos Jaciel C.P., en el Cereso número uno.

Cabe mencionar que el sentenciado, fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación con una orden de aprehensión, el 17 de enero del 2024, en la colonia Revolución en la ciudad de Chihuahua.