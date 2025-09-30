Sentencian a dos sujetos a 85 años de prisión por decapitar a un hombre en Ciudad Juárez

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida, obtuvo una sentencia condenatoria de 85 años de prisión, en contra de Jonathan Eduardo C. B., alias “El Lalo” y Ezequiel M. H., alias “El Cheke”, por el delito de homicidio calificado.

Con base en dictámenes periciales, entrevistas y documentos, el Ministerio Publico demostró la responsabilidad penal de los ahora sentenciados, en hechos registrados el 29 de noviembre de 2023, al interior de un domicilio que se encuentra en la calle Santa Lucía de la colonia Hacienda de las Torres Universidad, en Ciudad Juárez.

Las investigaciones establecieron que, Jonathan Eduardo C. B., y Ezequiel M. H., junto con diversas personas, amarraron a la víctima y le provocaron heridas con un arma blanca hasta privarlo de la vida por decapitación.

Asimismo, que trasladaron el cadáver hasta el cruce del Libramiento Regional y bulevar Independencia de la colonia El Mezquital, en donde lo dejaron abandonado en la vía pública.

Los ahora sentenciados fueron detenidos con órdenes de aprehensión cumplimentadas el 09 de diciembre del 2023, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación y se inició el proceso penal en su contra.

El Tribunal de enjuiciamiento, valoró el caudal probatorio que presentó esta representación social para declarar culpables a Jonathan Eduardo C. B., alias “El Lalo” y Ezequiel M. H., alias “El Cheke”., quienes purgarán la pena privativa de la libertad en el Cereso número 3, además, fueron condenados a pagar la cantidad de un millón 567 mil 049 pesos, por concepto de la reparación del daño y gastos funerarios.