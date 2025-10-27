Sentenciados a 30 años de prisión por homicidio en Juárez

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia de 30 años de prisión, dictada en contra de Alán Eduardo D. L. y Brandon Jared G. C., quienes fueron declarados penalmente responsables del delito de homicidio con penalidad agravada.

El Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida, demostró con pruebas sólidas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en las que los ahora sentenciados, participaron en el homicidio de Irving Jonathan H.V.

Las investigaciones ministeriales pudieron establecer, que el 16 de diciembre de 2023, los acusados ingresaron de forma violenta al domicilio de la víctima, en la calle Privada Henequén y Zaragoza, de la colonia Infonavit Solidaridad de Ciudad Juárez, en donde le dispararon con armas de fuego.

Hechos por los que fueron detenidos el 20 de diciembre del 2023, con órdenes de aprehensión, cumplimentadas por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

El proceso penal terminó en un juicio oral con el fallo condenatorio dictado por el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos en contra de Alán Eduardo D. L. y Brandon Jared G. C., y en la audiencia de individualización de sanciones recibieron la sentencia que purgarán en prisión.

Además, fueron condenados a pagar la reparación del daño y gastos funerarios.