Sentenciado por el robo que cometió a una casa habitación de la colonia Camino Real

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo una sentencia condenatoria de dos años y seis meses de prisión, dictada en contra de Andrés Fabián R. C., por el delito de robo agravado que cometió a una casa habitación de la colonia Camino Real, en la ciudad de Chihuahua.

En procedimiento abreviado, el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 1752/2025, dictó la pena privativa de la libertad, además de imponerle una multa de 30 Unidades de Medida y Actualización (UMAS).

De acuerdo con las pruebas aportadas por el Ministerio Público, el 30 de abril de este 2025, el ahora sentenciado se introdujo a un domicilio de la calle Paseos del Pura Sangre y sustrajo herramientas, una mochila, y un patín scooter.

Hechos en los que fue sorprendido por el dueño de la vivienda e intentó huir, pero más adelante fue detenido en términos de la flagrancia por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal que acudieron para atender el reporte.

Por su parte el Ministerio Público de la Unidad de Investigación del Delito de Robo, procedió penalmente y recabó las pruebas suficientes que presentó en el proceso judicial en contra de Andrés Fabián R. C., quien aceptó su responsabilidad penal.