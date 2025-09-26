Sentenciado por abuso sexual de dos menores de edad en Parral

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvo una sentencia condenatoria de 15 años de prisión, dictada por un Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Hidalgo, en contra de Claudio T. V., por el delito de abuso sexual con penalidad agravada que cometió a dos niños en la ciudad de Parral.

En el juicio oral, el Ministerio Público demostró fehacientemente que el ahora sentenciado hizo tocamientos impúdicos y lascivos a las víctimas, cuando estás tenían nueve y once años de edad, en hechos registrados entre los años 2015 y 2016, en un domicilio de la colonia Tierra y Libertad.

Asimismo, se estableció que obligó a los menores de edad a presenciar conductas de índole sexual y los amenazó con matarlos a ellos y a sus familias si le decían algo de lo ocurrido.

Tras analizar la carga probatoria expuesta por esta representación social, el Órgano jurisdiccional, dictó una penalidad de siete años y seis meses de prisión, por cada una de las víctimas, por lo que Claudio T.V. purgará una condena total de 15 años de prisión.

Además, fue condenado a pagar la cantidad de 487 mil 608 pesos por concepto de reparación del daño.

Con estas acciones se brinda a las víctimas de grupos vulnerables el acceso a la justicia y se ratifica el compromiso de representar a la sociedad en los tribunales para obtener el castigo para quienes atentan contra la integridad de las y los menores.